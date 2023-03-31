МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в последний день квартала почти не меняется, оставаясь чуть ниже круглой отметки в 2000 долларов за тройскую унцию, в то время как инвесторы для подсказок о дальнейших действиях в том числе ожидают выхода макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов. Трутнев предложил открыть в России пункты скупки золота

По состоянию на 8.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,9 доллара, или на 0,05%, до 1996,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,16% — до 24,03 доллара за унцию.

Динамика мировых сырьевых и финансовых рынков в том числе обусловлена ожиданиями предстоящего выхода макроэкономических данных в США. Так, аналитики полагают, что доходы населения страны в феврале выросли по сравнению с январем на 0,2%, а расходы — на 0,3%.

Кроме того, ожидается публикация текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике Штатов. Эксперты полагают, что показатель упал до 63,2 пункта с уровня февраля в 67 пунктов.