Bloomberg предупредил о риске дефицита пшеницы на мировых рынках
Bloomberg: засушливая погода в Канаде может привести к дефициту пшеницы на мировых рынках
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Засушливая погода в Канаде может привести к сокращению урожая и создать угрозу дефицита пшеницы на мировых рынках, передает агентство Bloomberg.
Как отмечает агентство, начало 2023 года стало вторым самым засушливым за последние 45 лет. По данным министерства сельского хозяйства Канады, с 1 сентября 2022 года в ключевых провинциях выращивания пшеницы, включая Альберту, Саскачеван и Манитобу, выпало менее 60% от среднего количества осадков.
Согласно информации агентства, засушливые условия могут помешать весенней посадке и росту урожая.
"Пытаться посадить семена на нужную глубину в почву становится чем-то вроде искусства, потому что обычно нужно сеять во влажную среду", — приводит агентство слова вице-президента ассоциации сельскохозяйственных производителей провинции Саскачеван Билла Прибыльски.
По данным агентства, ситуация осложняется из-за неопределенности в отношении экспорта пшеницы из черноморского региона и засушливой погоды в некоторых районах США. Как отмечает агентство, это все может привести к сокращению производства.
Как отмечает агентство, Канада занимает первое место в мире по выращиванию рапса и является крупным экспортером пшеницы.