МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Засушливая погода в Канаде может привести к сокращению урожая и создать угрозу дефицита пшеницы на мировых рынках, передает агентство Bloomberg. ЕК готовит новый пакет помощи пострадавшим из-за украинского зерна фермерам

Как отмечает агентство, начало 2023 года стало вторым самым засушливым за последние 45 лет. По данным министерства сельского хозяйства Канады, с 1 сентября 2022 года в ключевых провинциях выращивания пшеницы, включая Альберту, Саскачеван и Манитобу, выпало менее 60% от среднего количества осадков.

Согласно информации агентства, засушливые условия могут помешать весенней посадке и росту урожая.

"Пытаться посадить семена на нужную глубину в почву становится чем-то вроде искусства, потому что обычно нужно сеять во влажную среду", — приводит агентство слова вице-президента ассоциации сельскохозяйственных производителей провинции Саскачеван Билла Прибыльски.

По данным агентства, ситуация осложняется из-за неопределенности в отношении экспорта пшеницы из черноморского региона и засушливой погоды в некоторых районах США. Как отмечает агентство, это все может привести к сокращению производства.

Как отмечает агентство, Канада занимает первое место в мире по выращиванию рапса и является крупным экспортером пшеницы.