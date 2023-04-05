МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Золото в среду утром незначительно поднимается в цене, стоимость составляет примерно 2040 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Днем ранее цена драгоценного металла подскочила на 2% на фоне ослабления доллара. Назван самый надежный способ хранения денег на случай "черного дня"

По состоянию на 8.18 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 1,95 доллара, или на 0,1% — до 2 040,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,31% — до 25,18 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) днем ранее сократился на 0,55%, теперь находится на отметке 101,58 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

"Сейчас цена на золото в основном определяется опасениями по поводу доллара США, а экономические факторы не предполагают большой поддержки валюте", — приводит агентство Bloomberg мнение аналитика Fat Prophets Дэвида Леннокса (David Lennox). Эксперт отмечает, что золото продолжает получать поддержку как актив-убежище из-за финансовых опасений, в том числе недавнего банковского кризиса и геополитической напряженности. Рынок золота на Московской бирже в январе — марте вырос почти в два раза

Цена на золото приближается к историческому рекорду после падения стоимости доллара днем ранее. Американская валюта ослабла после публикации статистики по рынку труда в США. Так, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в феврале составило 9,931 миллиона после 10,563 миллиона, хотя показатель ожидался на отметке в 10,4 миллиона.

Такие данные подкрепили ожидания по смягчению монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 57,9% аналитиков ждут в мае сохранения ставки на текущей отметке в 4,75-5% годовых, 42,1% экспертов допускают повышение на 25 базисных пунктов. Золото чувствительно к макростатистике из США и сигналам по монетарной политике ФРС, так как это отражается на долларе, к которому чувствительно золото.