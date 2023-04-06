МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Золото умеренно дешевеет в четверг утром, торгуясь чуть ниже 2030 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Цена опускается в рамках коррекции и на фоне укрепления доллара, при этом базовые факторы продолжают оказывать поддержку котировкам. В Японии зафиксировали новый рекорд цен на золото

По состоянию на 7.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,1 доллара, или на 0,35% — до 2 028,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,14% — до 25,003 доллара за унцию.

Цена на золото снижается после длительного роста. За предыдущие три торговые сессии золото подорожало на 3,4%. Поддерживающими факторами выступали геополитические и экономические риски, традиционно повышающие спрос на надежные активы.

Поддерживала спрос на драгоценный металл и негативная статистика из США. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в марте сократился до 51,2% с показателя февраля в 55,1%. Эксперты ожидали снижения лишь до 54,5%. Хуже прогнозов оказалась и статистика по рынку труда: число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в феврале снизилось сильнее ожиданий.

Коррекционному снижению в четверг способствует и укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,16%, до 102,01 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.