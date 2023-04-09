МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. В начале текущего года россияне резко нарастили инвестиции в сложные инструменты, связанные с золотом, сообщают "Известия". Ралли цен на золото застопорилось на фоне восстановления доллара

По данным Мосбиржи, в первом квартале нынешнего года среднемесячный объем операций с фьючерсами и опционами на золото вырос на 88% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. Эксперты считают, что инвестиции в золото стали заменой вложениям в "токсичные" валюты.

Как отметила объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, высокий спрос на золото в России связан с тем, что в стране после блокировки на Западе половины ее золотовалютных резервов, вложения в мировые резервные валюты, кроме юаня, стали "токсичными".

Также экономисты отмечают, что повышение спроса на драгметалл, помимо прочего, провоцируется ростом инфляции в мире и опасениями граждан по поводу начала нового экономического кризиса в США.