МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Укрепление доллара к иене на утренних торгах сдерживает стоимость промышленного металла.
По состоянию на 8.14 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,15% — до 4,0062 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Торги в Лондоне были закрыты в пятницу в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 0,2% — до 8 800 долларов, алюминия – осталась на отметке в 2 333,5 доллара, цинка – опустилась на 0,38%, до 2 779 долларов.
Курс доллара к иене поднимался на 0,4%. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными для покупки в других валютах.
На неделе трейдеры также ожидают статистику по годовой инфляции в США, публикацию протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и начало очередного сезона корпоративной отчетности. Все эти факторы могут повлиять на доллар, к которому чувствительна цена на медь, и отразиться на ожиданиях по спросу.