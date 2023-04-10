МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Укрепление доллара к иене на утренних торгах сдерживает стоимость промышленного металла. Задорнов назвал главных "жертв" нового мирового финансового кризиса

По состоянию на 8.14 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,15% — до 4,0062 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Торги в Лондоне были закрыты в пятницу в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 0,2% — до 8 800 долларов, алюминия – осталась на отметке в 2 333,5 доллара, цинка – опустилась на 0,38%, до 2 779 долларов.

Курс доллара к иене поднимался на 0,4%. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными для покупки в других валютах.

На неделе трейдеры также ожидают статистику по годовой инфляции в США, публикацию протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и начало очередного сезона корпоративной отчетности. Все эти факторы могут повлиять на доллар, к которому чувствительна цена на медь, и отразиться на ожиданиях по спросу.