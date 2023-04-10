МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Золото в понедельник утром снижается в цене, продолжая нисходящую тенденцию прошедшей недели, при этом всё ещё не опускаясь ниже отметки в 2 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Медь дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 8.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 19,05 доллара, или на 0,94%, до 2 007,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,66% — до 24,927 доллара за унцию.

Рынки на этой неделе пребывают в ожидании статистики годовой инфляции в США, публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и начала сезона корпоративной отчетности. Все эти факторы могут повлиять на рынок золота, как напрямую, так и через курс доллара.