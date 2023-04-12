ТОКИО, 12 апр — ПРАЙМ. Рекорд цены на золото побит в Японии: в среду цена за один грамм достигла уровня 9535 иен (около 73,35 долларов), такую цену установила в среду одна из крупнейших в Японии компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo.

Это на 79 иен больше предыдущего рекорда, который был установлен во вторник.

Цены на золото показывают уверенный рост с марта, когда произошли банкротства банков в США и Европе. Рост цен на золото свидетельствует о беспокойстве инвесторов относительно стабильности финансового рынка. Корме того, в последние дни после решений стран-производителей о сокращении добычи нефти возросли опасения относительно роста цен на этот вид сырья и влияния этого на мировую экономику. Рекордные цены на золото были зафиксированы в марте на фоне новостей о банкротствах банков в США и Швейцарии. Инвесторы опасаются влияния повышения ставки ФРС на финансовую систему США и вкладывают деньги в золото, чтобы минимизировать риски. Инвесторы и аналитики ожидают дальнейшего роста спроса на этот металл, что также подхлестывает цены.