МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Цена на медь в целом стабильна в среду после роста на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают публикацию статистики по инфляции в США, которая может повлиять на доллар, от которого зависят сырьевые цены. Новый рекорд цен на золото зафиксирован в Японии

По состоянию на 7.44 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,07% — до 4,0332 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее медь подорожала на 1%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,62% — до 8 854,5 доллара, алюминия – опустилась на 1,33%, до 2 302,5 доллара, цинка – уменьшилась на 0,77%, до 2 757,5 доллара.

Мировые трейдеры ожидают публикацию важной макростатистики из США, которая может повлиять на стоимость доллара. Аналитики прогнозируют, что инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее. Данные по инфляции учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения о ключевой ставке.

Сырьевые товары чувствительны к статистике из США и сигналам о монетарной политике ФРС, так как это отражается на стоимости американской валюты. "Голубиные" настроения могут сдержать доллар, в результате сырье, в том числе медь, станет доступнее для покупки в другой валюте. И наоборот, "ястребиные" сигналы ФРС и сильная статистика поддерживают доллар, что негативно для сырьевых товаров.