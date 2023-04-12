МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Рост стоимости золота на мировых рынках обоснован сразу несколькими причинами, одна из них — продолжающие поступать сигналы об ухудшении ситуации в мировой экономике, вызванной санкциями против России, заявил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Новый рекорд цен на золото зафиксирован в Японии

Стоимость золота растет второй день подряд, торгуясь на отметке выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию. Рост цен наблюдается в преддверии выхода статданных по инфляции в США, а также публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 14.32 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,05 доллара, или на 0,3%, до 2 025,05 доллара за тройскую унцию. Кроме того, рекорд цены на золото побит в Японии: в среду цена за один грамм достигла уровня 9535 иен (около 73,35 долларов), такую цену установила одна из крупнейших в Японии компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo.

"Подорожание золота с одной стороны связано с продолжающими поступать сигналами об ухудшении ситуации в мировой экономике, вызванной западными санкциями против России, с другой — развивающимся банковским кризисом в США и Европе, с третьей — ослаблением курса американского доллара", — рассказал Хазанов.

По его словам, все эти факторы "заставляют инвесторов нервничать и использовать активы, безопасные с точки зрения сохранения денег, к числу таковых во все времена относилось золото".

"В то же время играют роль и игры спекулянтов, ожидающих свежих данных по инфляции в США: если окажется, что их прогнозы по ее темпам сбываются, то желтый металл продолжит дорожать. Поэтому до конца текущей недели цены на золото возможно сохранят повышательную тенденцию", — полагает Хазанов.