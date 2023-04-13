МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цена на золото растет в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать статистику по инфляции в США за март. Цена на золото в Японии третий день подряд обновляет рекорд

По состоянию на 8.09 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 7 долларов, или на 0,35%, до 2 032,05 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,57%, до 25,602 доллара за унцию.

Рост потребительских цен в США по итогам марта замедлился до 5% с 6% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на отметке 5,2%. Годовая инфляция находится на минимуме с мая 2021 года.

Также инвесторы оценивают протокол Федеральной резервной системы США, согласно которому ряд участников мартовского заседания рассматривали сохранение базовой ставки на прежнем уровне, но признали целесообразность ее повышения на 25 базисных пунктов в текущих условиях. Кроме того, центробанк спрогнозировал начало "мягкой" рецессии в США к концу года.

Влияние на котировки золота оказывает и удешевление американских госбондов. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,413% с 3,421% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив. Их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.