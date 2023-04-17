МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник слабо опускается на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть сохраняют стабильную динамику

По состоянию на 8.24 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,05% — до 4,1075 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,39% — до 9 023,5 доллара, алюминия – выросла на 0,78%, до 2 385,5 доллара, цинка – поднялась на 0,69%, до 2 856,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) утром поднимается на 0,1%, до 101,65 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными для покупки в других валютах.