МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник слабо опускается на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,05% — до 4,1075 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,39% — до 9 023,5 доллара, алюминия – выросла на 0,78%, до 2 385,5 доллара, цинка – поднялась на 0,69%, до 2 856,5 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) утром поднимается на 0,1%, до 101,65 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными для покупки в других валютах.