МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Цены на золото слабо растут, корректируясь после падения почти на 2% в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к основным мировым валютам

По состоянию на 8.30 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожает на 3,05 доллара, или на 0,15%, до 2 018,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,05%, до 25,445 доллара за унцию.

Золото дорожает в рамках коррекции после пятничного падения на 1,92%, вызванного реакцией трейдеров на макроэкономическую статистику из США, повысившую вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) поднимет учетную ставку на своем заседании 3 мая.

Теперь инвесторы ожидают публикацию "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев ФРС об экономическом положении в стране. Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов по вопросу учетной ставки, что скажется стоимости доллара. Изменение стоимости американской валюты делает золото более или менее привлекательным для покупки в других валютах.