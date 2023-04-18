МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Цены на золото растут, в то время как инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических данных в ближайшие дни, свидетельствуют данные торгов. Национальные центробанки снова начали сокращать золотовалютные резервы

По состоянию на 8.34 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожает на 5,6 доллара, или на 0,29%, до 2 012,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро увеличивается в цене на 0,32%, до 25,166 доллара за унцию.

Золото дорожает, пока инвесторы ждут статданных из разных стран. Так, в среду выйдут данные об инфляции в Великобритании, аналитики ждут, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлится до 9,8% с 10,4% месяцем ранее, а

Также ожидается окончательная оценка Евростата годовой инфляции в еврозоне, что должно дать замедление до 6,9% за тот же период с 8,5% месяцем ранее. А в США в тот же день выйдет "Бежевая книга" — сводка комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране.

Росту цен на золото также может способствовать ослабший доллар. Американская валюта дешевеет к евро и иене, что делает драгоценный металл более доступным и привлекательным для покупки в другой валюте.