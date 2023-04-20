МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цена на золото умеренно снижается в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают перспективы очередного повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в мае. Золото дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 8.33 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,45 доллара, или на 0,17%, до 2 003,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,65%, до 25,205 доллара за унцию.

На стоимость драгоценного металла влияют комментарии представителя ФРС. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что инфляция по-прежнему остается высокой, и ФРС примет меры для ее снижения.

Следующее заседание ФРС состоится в начале мая. По данным CME Group, 83,7% аналитиков ожидают очередного повышения ключевой ставки ФРС на этом заседании — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Американский регулятор начал повышать ставку в прошлом году из-за высокой инфляции. Это усилило риски рецессии.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС – она влияет на курс доллара, от которого зависят котировки драгметалла. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.