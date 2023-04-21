МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу утром снижаются после выхода данных рынка труда США, свидетельствуют данные торгов. Запасы золота в международных резервах России снизились на 100 тысяч унций

По состоянию на 8.57 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 13,45 доллара, или на 0,67%, до 2 005,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро уменьшается в цене на 0,59%, до 25,223 доллара за унцию.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 апреля, увеличилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели, до 245 тысяч. А общее число получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, составило 1,865 миллиона человек — показатель стал максимальным с ноября позапрошлого года.

Это может повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, причем в направлении некоторого смягчения подхода к ужесточению монетарной политики. Тем не менее, четверо из пяти опрошенных CME Group аналитиков по-прежнему прогнозируют очередное повышение учетной ставки.

Продолжение ужесточения кредитно-денежной политики в США позитивно для доллара, а значит, дополнительно повышает спрос на американские ценные бумаги как альтернативные золоту активы-убежища. Кроме того, это делает драгметалл как сырьевой актив менее привлекательным для покупки обладателями других валют.