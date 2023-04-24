МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Золото в понедельник утром незначительно дешевеет, свидетельствуют данные торгов. Запасы золота в международных резервах России снизились на 100 тысяч унций

По состоянию на 8.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,35 доллара, или на 0,11%, до 1 988,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,6%, до 25,128 доллара за унцию.

Рынки пребывают в ожидании майского заседания ФРС США. По данным CME Group, 88,6% аналитиков ожидают очередного повышения ключевой ставки ФРС на этом заседании — на 0,25 процентного пункта с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Повышение ставки позитивно влияет на курс доллара, что, в свою очередь, повышает спрос на американские ценные бумаги как альтернативные золоту активы-убежища.

Также инвесторы ожидают выхода данных по ВВП США, публикация которых запланирована на четверг. Аналитики полагают, что первая оценка минторгом роста экономики страны в прошлом квартале составит 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.