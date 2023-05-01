МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В понедельник цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара. Трейдеры проявляют осторожность в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам, которое будет обнародовано позднее на этой неделе. Золото незначительно дешевеет в последний день торгов месяца

Около 05.31 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,5%, до 1980,42 доллара за унцию. Фьючерсы на золото подешевели на 0,5%, до 1989,10 доллара за унцию.

Доллар прибавил 0,2%, делая деноминированное в долларах золото менее доступным для держателей других валют.

Заседание центрального банка США состоится 2-3 мая, и инвесторы в целом ожидают повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов.

"Если риторика ФРС окажется неожиданно жесткой, это окажет давление на рынок золота. Однако я не думаю, что котировки металла упадут ниже 1930 долларов", — отметил Илья Спивак из Tastylive.

Согласно опубликованным в пятницу данным, потребительские расходы в США в марте остались без изменений, а базовое инфляционное давление по-прежнему было сильным, что может побудить ФРС вновь повысить процентные ставки в предстоящем месяце.

Золото считается одним из инструментов хеджирования инфляционных рисков, однако более высокие процентные ставки снижают привлекательность драгоценного металла, не приносящего гарантированного дохода.

В апреле цены на золото прибавили более 1%, поскольку усиление опасений по поводу турбулентности в банковском секторе США повысило интерес инвесторов к надежным активам.

"Если данные США будут свидетельствовать о существенном замедлении экономического роста, то цены на золото могут подскочить выше отметки 2000 долларов", — считает Спивак.

Между тем Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, повысит процентные ставки 7-й раз подряд на заседании 4 мая. Банк России сохранил ключевую ставку в пятый раз подряд

Согласно опубликованным в воскресенье данным, промышленная активность в Китае в апреле неожиданно сократилась. В связи с этим власти обсуждают меры поддержки экономики, с трудом пытающейся восстановиться после эпидемии коронавируса.

Цены на серебро выросли на 0,1%, до 25,06 доллара за унцию, платина торговалась с понижением на 0,7%, по 1066,56 доллара за унцию.

Палладий подешевел на 0,4%, до 1495,06 доллара за унцию.

В понедельник многие торговые площадки в Азии закрыты в связи с майскими праздниками.