МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на зерновые и сою на CBOT завершили сессию пятницы с повышением. При этом на прошедшей неделе котировки падали до новых минимумов, поскольку трейдеры ожидали роста мирового предложения и следили за погодой в США. В Молдавии потребовали ввести запрет на импорт украинской продукции

Котировки перешли к росту на фоне закрытия коротких позиций перед выходными. На прошлой неделе цены на пшеницу, кукурузу и сою падали до многомесячных минимумов.

Недавние дожди на Великих равнинах ослабили опасения по поводу состояния посевов твердой краснозерной озимой пшеницы в США. Кроме того, дожди на Великих равнинах могут продолжиться, согласно метеопрогнозам.

Еврокомиссия заявила о достижении принципиальной договоренности по возобновлению транзита украинского зерна через пять восточноевропейских государств, ранее вводивших ограничения в отношении сельхозтоваров из Украины.

Между тем Кремль негативно оценивает дальнейшие перспективы зерновой сделки.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили сессию с повышением на 4 1/2 цента, по 6,33 3/4 доллара за бушель. В ходе минувшей недели цены падали до 6,24 1/4 доллара за бушель, минимума с июля 2021 года.

Кукуруза закрылась ростом на 3 1/2 цента, по 5,85 доллара за бушель. На прошлой неделе котировки снижались до 5,72 доллара, минимума с июля 2022 года.

Соя выросла в цене на 15 1/2 цента, до 14,19 1/4 доллара за бушель, отскочив от минимума с октября 2022 года 13,96 1/2 доллара за бушель.

На позапрошлых выходных "прошли довольно хорошие дожди, однако сохраняется вопрос, каким будет урожай на юге Великих равнин", говорит Дейл Дурххольц, аналитик Grain Cycles.

Рынок кукурузы находится под давлением на опасениях, что спрос на кукурузу из США может сократиться из-за обильного урожая в Бразилии.

На мировой рынок может также поступить крупный урожай сои из Бразилии, что нивелирует потери производства в Аргентине.