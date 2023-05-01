МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Цена на золото перешла к снижению в первый майский день и пробила круглую отметку в 2000 долларов за унцию после выхода данных о деловой активности в сфере промышленности США, которая выросла, свидетельствуют данные торгов. Доллар усилил рост в ходе торговой сессии понедельника

По состоянию на 17.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,3 доллара, или на 0,017%, до 1 995,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,66%, до 25,392 доллара за унцию. До выхода статистики, в 17.00 мск, золото дорожало примерно до 2008 долларов.

Трейдеры обратили внимание на данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле увеличился до 47,1% с мартовских 46,3%, в то время как прогнозировался рост лишь до 46,7%.

Мировые рынки также находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы в эту среду. По словам аналитиков, золото может снова подорожать, если доллар начнет дешеветь из-за более "голубиного" тона регулятора.

"Золото готово "наброситься" на любое ослабление доллара, если комитет по открытым рынкам ФРС даст понять, что банковские ставки в США находятся на предельном уровне или вблизи максимальных значений", — цитирует портал Market Watch главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).