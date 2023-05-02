МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает тенденцию начавшегося месяца и незначительно снижается во вторник утром, всё дальше уходя от отметки в 2000 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

Производство золотых слитков.

Цена золота ушла ниже двух тысяч долларов за унцию

По состоянию на 8.07 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,35 доллара, или на 0,12%, до 1989,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,65% — до 25,067 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла снижается накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 мая. По его итогам регулятор огласит свое решение. Согласно CME Group, 95% аналитиков ожидают нового повышения учётной ставки на 0,25 процентного пункта. Это сделает ещё более привлекательными ценные бумаги, торгуемые в долларах, в особенности американские гособлигации как альтернативный золоту актив-убежище.

Инвесторы также могут быть осторожны на новостях банковской сферы. В понедельник First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. Эксперты неоднозначно оценивают ситуацию, одна часть считает кризис близящемся к завершению, другая — еще не преодоленным.