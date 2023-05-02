МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает тенденцию начавшегося месяца и незначительно снижается во вторник утром, всё дальше уходя от отметки в 2000 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Цена золота ушла ниже двух тысяч долларов за унцию

По состоянию на 8.07 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,35 доллара, или на 0,12%, до 1989,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,65% — до 25,067 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла снижается накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 мая. По его итогам регулятор огласит свое решение. Согласно CME Group, 95% аналитиков ожидают нового повышения учётной ставки на 0,25 процентного пункта. Это сделает ещё более привлекательными ценные бумаги, торгуемые в долларах, в особенности американские гособлигации как альтернативный золоту актив-убежище.

Инвесторы также могут быть осторожны на новостях банковской сферы. В понедельник First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. Эксперты неоднозначно оценивают ситуацию, одна часть считает кризис близящемся к завершению, другая — еще не преодоленным.