МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Цена на медь слегка снижается во вторник утром после более значительного роста стоимости в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото опускаются в понедельник

По состоянию на 8.32 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,11%, до 3,933 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

В понедельник стоимость промышленного металла выросла на 1,4%. Инвесторы оценивали статистику деловой активности в США.

Рынки также находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы в среду. Более 94% опрошенных CME Group аналитиков ждут очередного повышения учетной ставки на 0,25 процентного пункта.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,1% — до 8 595,5 доллара, алюминия — на 1,6%, до 2 356 долларов, цинка — на 1,01%, до 2 647,5 доллара.