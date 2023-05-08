МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. В понедельник цены на золото растут на фоне ослабления доллара. Инвесторы ждут данных США по инфляции, которые будут опубликованы на этой неделе и могут повлиять на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) в денежно-кредитной политике. Золотовалютные резервы Белоруссии снизились в апреле

К 06.34 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 2020,80 доллара за унцию. Фьючерсы на золото торговались с повышением на 0,2%, по 2029,30 доллара за унцию.

Доллар снизился на 0,1%, повышая привлекательность золота для держателей иных валют.

Индекс потребительских цен (CPI) США будет обнародован в среду.

Любые признаки ослабления инфляции негативно отразятся на курсе доллара, поскольку они снизят вероятность дальнейшего повышения процентных ставок ФРС. При этом цены на золото получат поддержку, считает Тим Уотерер, старший аналитик KCM Trade.

Трейдеры также следят за ситуацией в американском банковском секторе и за потолком госдолга США.

В воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен выступила со строгим предупреждением о том, что неспособность конгресса принять решение о потолке госдолга может спровоцировать "конституционный кризис".

В случае новых признаков ослабления американской экономики золото окажется "в числе главных бенефициаров", и цены на металл скорее раньше, чем позже могут устремиться к 2100 долларам, добавляет Уотерер.

Экономическая неопределенность и более низкие процентные ставки повышают спрос на драгоценный металл, не приносящий гарантированного дохода.

"Мы конструктивно оцениваем перспективы рынка золота в мае… (В этом месяце) металл, вероятно, будет торговаться в диапазоне 1954-2080 долларов", — отметил Эдвард Мейер, аналитик Marex.

Между тем в конце апреля запасы золота в КНР составляли 66,76 млн унций против 66,50 млн унций в конце марта. Евросоюз может впервые ввести санкции против китайских компаний

Цены на серебро выросли на 0,1%, до 25,67 доллара за унцию.

Платина подорожала на 0,5%, до 1064,03 доллара за унцию, а палладий — на 1,5%, до 1513,11 доллара за унцию.

"По мере улучшения фундаментальных показателей на рынок платины прибывает все больше инвесторов", — отмечают в ANZ.

"Проблемы в горнодобывающей отрасли Южной Африки препятствуют восстановлению предложения (платины) в этом году. При этом спрос растет на фоне более активного потребления золота и (более интенсивного) использования (платины) вместо палладия", — добавляют эксперты.