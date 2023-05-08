МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник после снижения цены на 1,5% в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть коррекционно растут после падения на прошлой неделе

По состоянию на 16.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,45 доллара, или на 0,29%, до 2030,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,15% — до 25,89 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в понедельник наблюдается положительная динамика после того, как в пятницу его стоимость опустилась на 1,5%.

Удешевлению золота в пятницу способствовало появление аппетита к риску у инвесторов после выхода данных с рынка труда в США. Так, безработица в стране в апреле снизилась до 3,4% с уровня марта в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 253 тысячи. Аналитики полагали, что безработица, напротив, выросла в прошлом месяце — до 3,6%, а увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось лишь на 180 тысяч.