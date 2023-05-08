Фьючерсы на газ в США подскочили на четыре процента на фоне сокращения добычи
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Котировки природного газа на NYMEX в понедельник достигли 7-дневного максимума на фоне сокращения добычи. Цены растут несмотря на прогнозы более мягкой, чем ожидалось, погоды в ближайшие две недели.
Около 13.08 по Гринвичу июньские фьючерсы на природный газ на NYMEX торговались с повышением на 9 центов, или 4,2%, по 2,227 доллара за млн БТЕ. Контракты могут закрыться на максимуме с 1 мая.
По итогам минувшей недели цены на газ упали на 11%, и на этом фоне спекулятивные инвесторы увеличили чистую короткую позицию по фьючерсам и опционам на газ на NYMEX вторую неделю подряд, согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Чистая короткая позиция достигла максимума с начала апреля.
Мягкая погода и отсутствие спроса на газ для генерации электроэнергии, связанного с отоплением или охлаждением помещений, привели к снижению спот-цен на электроэнергию и газ в США в понедельник до многолетних минимумов.
Согласно данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период мая составляет 101,6 млрд кубических футов в день против рекордных 101,4 млрд кубических футов в день в апреле.
При этом в субботу добыча опустилась до 2-недельного минимума 101,1 млрд кубических футов в день.
Спрос на газ в США, включая экспорт, в ближайшие две недели будет держаться около 90,8 млрд кубических футов в день, ожидают в Refinitiv.
Средние поставки трубопроводного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в США за истекший период мая составляют 13,1 млрд кубических футов в день, в то время как в апреле поставки достигали рекордных 14,0 млрд кубических футов в день.
https://1prime.ru/commodities/20230508/840552421.html