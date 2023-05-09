МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Золото во вторник торгуется в пределах узкого диапазона, так как участники рынка ожидают публикации данных США по инфляции, которые помогут оценить перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Цены на нефть коррекционно растут после падения на прошлой неделе

Около 06.39 по Гринвичу золото на рынке спот подорожало на 0,2%, до 2026,09 доллара за унцию. Фьючерсы на золото торговались без изменений, по 2033,70 доллара за унцию.

Позднее в среду будет представлен индекс потребительских цен (CPI) США.

Если отчет по инфляции даст повод ожидать еще одного повышения ставок ФРС в июне, то цены на золото могут снизиться до 1950-1920 долларов за унцию, полагает Аджай Кедиа, директор Kedia Commodities.

Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, но повышение процентных ставок негативно отражается на привлекательности золота для инвесторов.

Трейдеры видят 91%-ю вероятность того, что центральный банк США в июне оставит процентные ставки без изменений.

Согласно отчету ФРС-Нью-Йорк, инфляционные ожидания потребителей США в апреле были неоднозначными.

Помимо экономических данных инвесторы пристально отслеживают развитие ситуации в банковском секторе США и решение проблемы потолка госдолга. Байден обсудит с лидерами конгресса вопрос повышения потолка госдолга

Представленные в понедельник результаты проведенного ФРС опроса свидетельствуют о том, что высокие процентные ставки начинают оказывать негативное влияние на финансовый сектор.

"В случае появления сообщений об увеличении стресса в банковском секторе золото может подняться до уровня 2100 долларов за унцию", — добавил Кедиа.

Министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник заявила, что неспособность конгресса достичь компромисса и повысить лимит заимствований нанесет серьезный удар по экономике США и ослабит позиции доллара как мировой резервной валюты.

Серебро на рынке спот торговалось с понижением на 0,3%, по 25,50 доллара за унцию.

Платина прибавила 0,2%, до 1072,26 доллара, а палладий подешевел на 0,5%, до 1546,97 доллара.

Цены на платину могут продемонстрировать коррекцию в краткосрочной перспективе, но баланс рисков в целом смещен в повышательную сторону, говорится в аналитической записке Heraeus Precious Metals.