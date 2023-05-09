МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота стабильна во вторник днем в ожидании публикации макроэкономической статистики в США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет после отчета Saudi Aramco во вторник

По состоянию на 16.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex не изменяется ко вчерашнему закрытию с отметки в 2033,15 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,75% — до 25,64 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают данных, которые могли бы подсказать им текущую экономическую ситуацию в США. В среду выйдет статистика потребительских цен в стране, аналитики ожидают, что годовая инфляция по итогам апреля сохранилась на уровне 5%, как это было зафиксировано и месяцем ранее.

Макроэкономическая ситуация принимается во внимание Федеральной резервной системой США, чье следующее заседание состоится 14 июня. По данным CME Group, 85,7% аналитиков считают, что регулятор в этот раз не станет повышать учетную ставку, недавно увеличенную на 0,25 процентного пункта, до 5-5,25%.

Цена на золото зависит от курса доллара и доходности американских гособлигаций, которые, в свою очередь, откликаются на изменения в монетарной политике.