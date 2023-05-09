МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник выросли, так как инвесторы искали убежища от экономической неопределенности, готовясь также к выходу данных по инфляции в США для того, чтобы понять траекторию процентных ставок ФРС. S&P снижает прогноз роста реального ВВП США на 2023 год, пишут СМИ

Спот-цены на золото выросли на 0,8%, до 2036,56 доллара за унцию к 17.41 по Гринвичу. Фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,5%, по 2042.90 доллара.

Фондовые рынки снизились на фоне опасений относительно спроса после слабых торговых данных Китая и неопределенности относительно потолка госдолга в США.

Инвесторы не хотят рисковать в ожидании публикации индекса потребительских цен (CPI), намеченной на среду, отметил Филлип Страйбл, стратег-аналитик Blue Line Futures.

Если этот индекс укажет на более высокую, чем ожидалось, инфляцию, вероятность дальнейшего повышения процентной ставки в США возрастет, добавил Страйбл. Между тем более медленный, чем ожидалось, рост потребительских цен приведет к значительному повышению спроса на сырьевые товары и дальнейшему снижению индекса доллара, подчеркнул эксперт.

Хотя золото считается активом, хеджирующим риски инфляции, повышение процентных ставок уменьшает привлекательность этого металла, не приносящего гарантированного дохода.

Управляющий ФРС Филип Джефферсон заявил, что замедление экономики США носит "упорядоченный характер". По его словам, это должно позволить инфляции снизиться даже на фоне продолжения экономического роста. Президент ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс сказал, что инфляция все еще слишком высока, но ужесточение условий кредитования должно еще больше замедлить экономику. Это создает некоторую неопределенность в отношении того, насколько далеко может зайти ФРС.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки оценивают вероятность того, что ФРС в июне оставит процентную ставку без изменений, в 82%. Кроме того, ФРС с 33%-ной вероятностью может снизить ставку в июле.

Тем не менее аналитик Commerzbank Карстен Фритш полагает, что у центрального банка в этом году не будет возможностей для снижения ставки.

Инвесторы также следят за ситуацией в банковском секторе США. Согласно опубликованному в понедельник опросу ФРС, банки ужесточили кредитные требования в первые месяцы этого года.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,4%, до 25,66 доллара за унцию. Платина подорожала на 3,1%, до 1103,25 доллара за унцию, в то время как палладий прибавил в цене почти 1%, до 1569,02 доллара за унцию.