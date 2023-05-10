МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Цена на золото умеренно снижается в среду утром, пока инвесторы находятся в ожидании статистики потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. США ждет от ОПЕК увеличения нефтедобычи в следующем году

По состоянию на 8.18 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,95 доллара, или на 0,29%, до 2037,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,22% — до 25,84 доллара за унцию.

Согласно прогнозам экспертов, годовая инфляция в США по итогам апреля сохранилась на уровне 5%, как это было зафиксировано и месяцем ранее.

Золото чувствительно к такой статистике из США. Она влияет на монетарную политику Федеральной резервной системы, которая в свою очередь в том числе отражается на курсе доллара.

Следующее заседание Федрезерва США пройдет 14-15 марта. По данным CME Group, 74,2% аналитиков закладывают сохранение ставки рефинансирования на уровне 5-5,25% годовых, остальные допускают ее повышение на 0,25 процентного пункта.