МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Группа "Московская биржа" планирует запустить расчетный фьючерсный контракт на сахар, который будет считаться по внутренним ценам, сообщил в интервью РИА Новости директор АО "Национальная товарная биржа" (НТБ, входит в Группу "Московская биржа") Никита Захаров. Мосбиржа запустит торги фьючерсами на казахстанский тенге и армянский драм

"Сейчас мы вместе с коллегами со срочного рынка Московской биржи прорабатываем фьючерс на сахар. Базовым активом видим внутреннюю цену: РФ сахар почти не экспортирует, поэтому цена на него зависит прежде всего от внутренних факторов. Сейчас рассматриваем как основу для расчета индекса внебиржевые сделки. Далее будем смотреть на возможность использовать для индекса и биржевой рынок: за прошлый год объем торгов сахаром на НТБ удвоился", — сообщил Захаров.

Сейчас среди инструментов срочного рынка — расчетный фьючерс на сахар-сырец, торгуемый на международной бирже Intercontinental Exchange. Новый фьючерс, основанный на внутренних ценах РФ, также будет расчетным.

Кроме того, рассматривается возможность запуска фьючерса на экспортную цену подсолнечного масла, добавил он: сейчас индекс на этот товар рассчитывается на основании внебиржевых сделок и применяется для определения экспортной пошлины.

Среди других проектов — запуск товарных аукционов по молоку и молочным продуктам: по словам Захарова, подготовленную биржей концепцию сейчас изучают Национальный союз производителей молока и ряд крупных производителей.

"Следующая точка интереса, но без конкретных дат — мясо птицы и свинина. Удобрениями мы тоже хотели бы заниматься, однако сейчас в отрасли сохраняется госрегулирование цен, а оно противопоказано для биржевых торгов", — сообщил директор НТБ.

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