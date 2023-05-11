МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Расчет экспортных пошлин на зерно целесообразно привязать к значению индекса пшеницы, которые рассчитывает АО "Национальная товарная биржа" (НТБ, входит в Группу "Московская биржа"), ежедневный объем аукционов в 10 тысяч тонн, по оценке НТБ, был бы достаточным для реализации такой возможности, сообщил в интервью РИА Новости директор НТБ Никита Захаров. НТБ хочет запустить площадку для международных тендеров на закупку пшеницы

В России в рамках зернового демпфера с июня 2021 года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой, а с июля 2022 года рассчитывается в рублях: базовая цена для пшеницы составляет 15 тысяч рублей за тонну, для ячменя и кукурузы — 13,875 тысячи рублей за тонну. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже.

"Он (биржевой индекс пшеницы — ред.) рассчитывается с августа 2021 года на ежедневной основе и отражает рублевую стоимость тонны пшеницы с поставкой в Новороссийск на условиях CPT, то есть когда ответственность продавца за товар сохраняется до транспортировки к месту назначения, определенному в договоре. В базу расчета включаются товарные аукционы на покупку пшеницы 4-го класса, с содержанием протеина 12,5%", — сказал Захаров.

"Сейчас объем таких аукционов недостаточен для того, чтобы считать его абсолютно репрезентативным – это несколько тысяч тонн в день. Поэтому нужно расширять список заказчиков аукционов, наращивать объемы закупок. Думаю, десяти тысяч тонн уже было бы достаточно, чтобы использовать индекс в расчете пошлины", — добавил он.

По итогам прошлого года участники товарных аукционов биржи приобрели порядка миллиона тонн пшеницы, а также на биржевом спот-рынке было продано 140 тысяч тонн сахара.

"В нынешнем году предполагаем существенно вырасти по пшенице и сахару в натуральном выражении, делая ставку в том числе и на тендеры для иностранных покупателей. Рассчитываем на рост оборотов и по масличным: в прошлые годы закупались непропорционально мало, в этом году ожидаем, что объем закупок вырастет", — сообщил Захаров.

Вместе с тем он заявил, что к товарным аукционам, которые проводит биржа, могут присоединиться другие крупные экспортеры российской сельхозпродукции.

"В настоящее время у нас запущены товарные аукционы по пшенице, сахару, сое, другим масличным культурам. Заказчиков, то есть компаний, которые покупают аграрную продукцию у сельхозорганизаций или продают им собственную, более 30: например, ОЗК, "Деметра", "Степь", "Содружество", "Русагро" и другие. Планы присоединиться к торгам есть и у ряда других крупных российских экспортеров сельхозпродукции. Активно ведем работу в этом направлении", — сообщил Захаров.

Заказчиками аукционов могут стать только крупные компании с ежегодным оборотом от миллиарда рублей, и сама процедура подготовки достаточно обстоятельная, подчеркнул он: например, месяц занимает только регистрация в Банке России договора заказчика с участниками аукционов на покупку/продажу продукции.

Что касается сельхозтоваропроизводителей, то прийти на такие торги может компания любой организационной формы, а на допуск, как правило, уходит не больше недели. Всего, по словам Захаров, таких компаний сейчас более 340.

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