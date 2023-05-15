МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в понедельник утром после четырехдневного снижения цены ранее, свидетельствуют данные торгов. Золото продолжает дешеветь на фоне выхода статистики по США

По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на символические 1,2 доллара, или на 0,06%, до 2020,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,26% — до 24,212 доллара за унцию.

Золото дорожает после того, как его стоимость опустилась на 1,39% за четыре предыдущих торговых дня.

Удешевлению золота на прошлой неделе способствовали в том числе американские макроданные. Так, годовая инфляция в США замедлилась до 4,9% в годовом выражении с 5% месяцем ранее. Это минимальный показатель за два года. А в пятницу Мичиганский университет опубликовал собственную предварительную оценку потребительских настроений в США в мае. Индекс, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике, упал до 57,7 пункта с 63,5 пункта в апреле. Эксперты прогнозировали снижение показателя лишь до 63 пунктов.