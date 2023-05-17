МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В среду медь торгуется с понижением, котировки упали до минимума с конца ноября. Опасения по поводу медленного восстановления экономики Китая оказывают давление на рынок. Цены на золото стабильны в ожидании решения проблемы с госдолгом США

В 06.49 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,2%, до 8107 долларов за тонну. Ранее в ходе сессии котировки достигли 8088,50 доллара, минимума с 30 ноября.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на медь на SHFE подешевели на 0,8%, до 64 300 юаней (9302,53 доллара) за тонну.

"Более слабое, чем ожидалось, промышленное производство и устойчивый рост экспорта указывают на вялый внутренний спрос", — говорят в ANZ, комментируя данные КНР.

"Это порождает разговоры о необходимости дополнительных стимулирующих мер, поскольку восстановление (китайской) экономики замедляется", — добавляют аналитики.

Показатели роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в апреле не оправдали ожиданий, тогда как капиталовложения и продажи в секторе недвижимости ослабевают, а активность в обрабатывающей промышленности сократилась в апреле.

В среду оффшорный юань ослаб до уровня чуть выше 7 за доллар США впервые за пять месяцев на фоне новых признаков замедления восстановления экономики КНР.

Цены на первичном рынке жилья Китая в апреле росли уже четвертый месяц подряд, хотя и более медленными темпами. Настрой в секторе недвижимости улучшился в связи с усилиями правительства по стабилизации обстановки после резкой отмены коронавирусных ограничений в конце прошлого года.

В январе цены на медь достигли 7-месячного максимума 9550,50 доллара на ожиданиях того, что спрос в КНР восстановится после отказа от жестких карантинных мер.

Между тем алюминий на LME вырос в цене на 0,3%, до 2265,50 доллара за тонну, цинк подорожал на 0,2%, до 2498 долларов.

В последние недели спрос на алюминий в Европе и Китае ослаб на фоне замедления роста мировой экономики, которое усиливает риск дальнейшего снижения цен.