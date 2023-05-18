МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают выход новых статданных. В России растет популярность украшений из красного золота и стали

По состоянию на 8.33 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,55 доллара, или на 0,18%, до 1981,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,49% — до 23,78 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают выход новой макростатистики, в первую очередь из США, для того чтобы оценить состояние экономики страны, а также следующий шаг Федеральной резервной системы. В четверг министерство труда США опубликует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики предполагают, что за неделю по 13 мая показатель снизился на 10 тысяч после роста на предыдущей неделе на 22 тысячи, до максимума с октября 2021 года.

Другим фактором, играющим против золота, может быть обсуждение потолка государственного долга США. Ранее на этой неделе президент США Джо Байден на встрече в Белом доме выразил оптимизм относительно перспективы разрешения проблемы. Вместе с ним скорее позитивную оценку дали ряд крупных экспертов, среди которых глава JPMorgan Джейми Даймон. Золото выигрывает цену за счет беспокойства на рынках, так как является активом-убежищем, в который вкладываются инвесторы, желающие уйти от риска.