МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе утром пятницы символически растет, но пока остается в рамках тенденции последних дней — последовательного снижения по итогам торгов, следует из данных лондонской биржи ICE. Мировые цены на нефть растут на новостях из США

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 334 доллара за тысячу кубометров (+0,4%). А по состоянию на 9.08 мск цена газа составляет 338,5 доллара (+1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 332,8 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года. А ранее в мае впервые за более чем полтора года — с июня 2021 года — они опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в десять раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — почти 3900 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Однако несмотря на снижение, газовые котировки примерно вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.