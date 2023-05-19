МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа") и платформа Smartseeds разработали логистический инструмент для рынка зерна, говорится в сообщении биржи. В ЦБ ожидают "иранского сценария" на российском фондовом рынке

"Национальная товарная биржа (НТБ, входит в Группу "Московская биржа") и цифровая логистическая платформа Smartseeds подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство предоставит участникам государственных интервенций на зерновом рынке и товарных аукционов удобный механизм для перевозки законтрактованного зерна", — отмечается в пресс-релизе.

Участники биржевых торгов – покупатели и продавцы – смогут получить расчет тарифа и заказать транспортировку зерновых через Smartseeds по зафиксированному тарифу в течение двух недель. Механизм устранит существующие логистические барьеры и будет способствовать приходу новых участников в торгах зерновыми на НТБ. Предприятия получат гарантию вывоза своей продукции и предсказуемые цены на перевозки. Это поможет выполнить взятые обязательства и упростит использование биржевых инструментов, поясняется там же.

Еженедельно на сайте НТБ будет публиковаться информация о стоимости перевозок зерна, которая будет формироваться на базе данных платформы Smartseeds, также указано в сообщении.

Smartseeds – цифровая логистическая платформа для автоматизации перевозок в сельском хозяйстве с использованием юридически значимого электронного документооборота. Объединяет всех участников рынка и берет на себя сопутствующие процессы грузоперевозок: от рекомендации цены и поиска исполнителя на заявку до сервисного сопровождения и финальных расчетов между участниками.

"Национальная товарная биржа" (входит в группу "Московская Биржа") учреждена в 2002 году. Основным направлением развития НТБ является организация биржевого товарного рынка в России. С 2002 года НТБ принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.

В настоящее время НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.