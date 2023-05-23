МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром демонстрирует снижение, в то время как финансовые рынки следят за перипетиями обсуждения предела госдолга США, следует из данных торгов. Цена на золото снижается в ожидании решения ситуации вокруг госдолга США

По состоянию на 8.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 13,85 доллара, или на 0,7%, до 1 963,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,93% — до 23,64 доллара за унцию.

Одной из главных тем остается вопрос повышения потолка госдолга США. Спикер палаты представителей Кевин Мак-Карти заявил после встречи с президентом США Джо Байденом, что уверен в успехе переговоров на эту тему. В то же время Мак-Карти отметил, что бездействие Байдена может привести к дефолту США, и хотя время до 1 июня ещё есть, у законодателей должно быть не более трёх суток на изучение окончательной договоренности.

Традиционно золото выступает как актив-убежище, и признаки разрешения этой ситуации снижают его популярность у инвесторов.

Рынки также ждут в среду публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, документ может содержать подсказки о дальнейших планах регулятора. А в четверг будет опубликована промежуточная оценка квартальной динамики ВВП США. Как полагают эксперты, минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.