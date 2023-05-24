МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром показывает рост после двух дней снижения, следует из данных торгов. Инвесторы ждут выхода майского протокола Федеральной резервной системы (ФРС) и продолжают следить за ситуацией с госдолгом США. В США назвали шаги, которые привели страну к фантастическому госдолгу

По состоянию на 8.24 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,25 доллара, или на 0,27%, до 1 979,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,13% — до 23,593 доллара за унцию.

Трейдеры продолжают ожидать публикацию протокола майского заседания ФРС США, по итогам этого мероприятия центробанк в очередной раз повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Документ может содержать подсказки о дальнейшей монетарной политике ФРС.

Золото чувствительно к сигналам о политике Федрезерва, так как это отражается на долларе, который влияет на стоимость драгоценного металла. "Ястребиные" сигналы могут поддержать доллар, что сделает золото менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот — "голубиные" настроения ФРС могут сдержать американскую валюту и поддержать золото.

Важным фактором для рынков остается и ситуация с потолком американского госдолга. В понедельник прошла встреча президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, и по итогам этих переговоров решения так и не было выработано. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.