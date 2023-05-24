МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Цена на медь в среду опускается третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. Негативно влияет на стоимость промышленного металла укрепление доллара и уход трейдеров от риска из-за ситуации с потолком госдолга США. Российский рынок акций немного вырос, несмотря на падение бумаг "Газпрома"

По состоянию на 8.42 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,58% — до 3,6188 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели стоимость упала суммарно на 3%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,31% — до 8 102 долларов, алюминия — на 1,61%, до 2 227 долларов, цинка — на 2,43%, до 2 372,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) во вторник поднялся на 0,33%, в среду чуть опускается — до 103,44 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными для покупки в других валютах.

Сдерживает стоимость меди и уход трейдеров от риска. Так, американские фондовые индексы во вторник опустились в среднем на 1%, а азиатские биржи в среду также в основном показывают снижение.

Инвесторы при этом продолжают следить за ситуацией с обсуждениями потолка госдолга США. После встречи президента страны Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти решения о повышении лимита долга так и не было выработано. Такая ситуация усиливает экономическую неопределенность, что негативно для прогнозов спроса на сырье.