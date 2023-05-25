МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. При этом доллар дорожает к мировым валютам перед выходом статистики по экономике США. В Белом доме выразили уверенность в незыблемости позиций доллара

По состоянию на 8.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,9 доллара, или на 0,35%, до 1 957,7 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,43% — до 23,14 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 104,04 пункта. Показатель растет уже три торговые сессии подряд. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Позже в четверг инвесторы ждут статистику по ВВП США, которая может повлиять на курс доллара. Как полагают эксперты, минторг страны сохранит вторую оценку на уровне первой, которая показала рост американской экономики в первом квартале на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами).

Рынки также обратили внимание на данные протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно документу, участники заседания полагают, что дальнейшее повышение учетной ставки регулятора стало менее целесообразным.