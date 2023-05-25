МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Цены на олово в четверг повышаются на фоне сомнений в устойчивости предложения. Власти региона Мьянмы, являющегося крупным производителем олова, сообщили, что позже в этом году полностью остановят добычу оловосодержащей руды. Цена золота опускается на укреплении доллара перед статистикой из США

Ранее в этом месяце был обнародован развернутый план по остановке горнорудной деятельности в регионе Ва в Мьянме с 1 августа, сообщили в Международной оловянной ассоциации (ITA).

"Это убедительное послание рынку о твердой приверженности правительства региона (Ва) продвигать горнорудную деятельность, соответствующую требованиям устойчивого развития, защищать окружающую среду и предоставлять социальную защиту работникам горно-обогатительных комбинатов", — отметили в ITA.

Около 05.28 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на олово на LME выросли в цене на 1,9%, до 24 415 долларов за тонну. Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на олово на Шанхайской фьючерсной бирже подорожали на 2%, до 198,630 юаней (28 736,56 доллара) за тонну.

В прошлом месяце котировки олова стремительно выросли на сообщениях о возможной остановке добычи в Мьянме. Китайская компания Yunnan Tin, являющаяся крупнейшим в мире производителем рафинированного олова, заявила, что приостановка добычи руды в Мьянме может привести к более ограниченному мировому предложению этого металла.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 0,3%, до 2197 долларов за тонну, цинк подешевел на 1,9%, до 2269 долларов за тонну, свинец упал в цене на 0,2%, до 2044 долларов за тонну, цены на медь выросли на 0,1%, до 7907 долларов за тонну, а никель подорожал на 1,3%, до 20 995 долларов за тонну.

Новость дополняется