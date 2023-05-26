МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром растет, свидетельствуют данные торгов. Поддерживает стоимость драгоценного металла ослабление доллара и коррекционная динамика, при этом за неделю цена на золото может показать снижение. Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 280 долларов за тысячу кубов

По состоянию на 8.09 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,05 доллара, или на 0,21%, до 1 947,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,56% — до 23,038 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,17%, до 104,07 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

При этом с начала недели золото может показать снижение стоимости на 1,7% так как предыдущие четыре торговые сессии золото дешевело — это может быть третьей неделей удешевления драгоценного металла подряд.

Важным событием на неделе является тема переговоров по потолку госдолгу США. В четверг президент страны Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет, а переговоры с конгрессом идут вокруг параметров бюджета. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.