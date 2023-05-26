МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В пятницу цены на медь растут ввиду улучшения настроений на рынке. Однако по итогам недели котировки могут снизиться 6-ю неделю кряду на фоне сохраняющихся макроэкономических опасений, которые также ухудшили перспективы спроса на металлы в условиях роста предложения. Золото дорожает на падении доллара

В 04.15 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,8%, до 8025,50 доллара за тонну, однако с начала недели цены потеряли 2,7%.

Пятничное ралли связано с прогрессом в обсуждении потолка госдолга США, отметили аналитики Dongwu Futures.

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти, похоже, приблизились к соглашению, которое поднимет потолок долга на два года и ограничит расходы по большинству статей. В настоящий момент лимит заимствований составляет 31,4 трлн долларов.

Неопределенность вокруг переговоров о потолке госдолга США и признаки замедления роста мировой экономики привели к тому, что ранее на этой неделе цены на медь упали ниже 8000 долларов, впервые с ноября.

Предположения о том, что повышение процентных ставок ФРС продлится дольше ожидавшегося, также оказывают поддержку доллару.

В пятницу доллар колеблется вблизи 2-месячного максимума против корзины основных валют и готовится завершить ростом 3-ю неделю подряд. Это снижает привлекательность золота, номинированного в долларах, для держателей иных валют.

Фундаментальные показатели также ухудшились: добыча медной руды растет, а спрос остается вялым, отметили аналитики Antaike.

В июне в Китай поступит медь из Демократической Республики Конго после того, как китайская горнодобывающая компания CMOC смогла договориться с конголезскими властями и возобновить экспорт.

Алюминий на LME торговался у флэтовой линии, по 2230 долларов за тонну, олово снизилось в цене на 0,8%, до 24 420 долларов, свинец — на 0,2%, до 2070 долларов. Никель вырос в цене на 0,3%, до 21 300 долларов, цинк — на 1,4%, до 2303,50 доллара.