МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго снизились в цене на 1,5% во вторник. Они утратили завоеванные в предыдущую сессию позиции. Ожидания рекордно высокого урожая в России, крупнейшем экспортере зерна в мире, оказали давление на котировки. Силуанов назвал задачу нового банка БРИКС

Цены на кукурузу не изменились, а котировки сои упали из-за долгожданного дождя и слабого спроса.

В 11.00 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся на CBOT фьючерсы на пшеницу снизились в цене на 1,5%, до 6,07 доллара за бушель. Котировки кукурузы остались без изменений, на уровне 6,04 доллара за бушель. Котировки сои снизились на 0,9%, до 13,25 1/4 доллара за бушель.

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться перед новым урожаем и на фоне низкого спроса со стороны импортеров, отмечают аналитики.

Сделка, позволяющая Украине безопасно экспортировать зерно через Черное море, была продлена две недели назад на два месяца.

На рынке кукурузы обильные поставки из Бразилии повлияли на цены. Ожидается, что общее производство кукурузы в Бразилии в 2022-23 сельскохозяйственном году достигнет 127,4 млн тонн, а не 125,1 млн тонн, как ожидалось в апреле, сообщила в понедельник консалтинговая компания AgRural, тогда как производители начинают собирать второй урожай.

Ожидается, что позднее во вторник Министерство сельского хозяйства США опубликует еженедельные данные о темпах посевной кукурузы и сои и первые в этом сезоне данные о состоянии посевов кукурузы. Правительство прогнозирует резкое увеличение предложения обеих культур в следующем году в связи с ожидающимися рекордными урожаями.

В случае благоприятной для созревания сои дождливой погоды после 8 июня состояние посевов будет вызывать гораздо меньше опасений, отметили в компании Hightower.

Факторы спроса остаются слабыми, и нет технических признаков достижения котировками минимума, добавили в компании.

На неделе 17-23 мая инвестменеджеры увеличили чистую короткую позицию по фьючерсам на кукурузу на CBOT, согласно опубликованным в пятницу данным.

Еженедельный отчет Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) также показал, что некоммерческие трейдеры, в число которых входят хедж-фонды, увеличили свою чистую короткую позицию по пшенице на CBOT и перешли к чистой короткой позиции по сое.