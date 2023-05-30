МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером, пока американская валюта ослабевает, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.12 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 13,45 доллара, или на 0,68%, до 1976,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,52% — до 23,328 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла растет, в то время как доллар дешевеет к мировым валютам, таким как евро и иена. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) при этом снижается на 0,1%. Американская валюта так же, как и золото, реагирует на новости, способные отразиться на политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Так, достигнутое президентом США Джо Байденом соглашение по повышению потолка госдолга страны, как считают эксперты, может привести к очередному повышению учетной ставки Федрезервом на заседании 13-14 июня. В связи с этим инвесторы ожидают выхода в среду "Бежевой книги" — сводки комментариев ФРС об экономическом положении в США, которая может подсказать рынку следующий шаг регулятора. Согласно CME Group, сейчас 67,7% аналитиков прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, остальные ждут ее сохранения на текущем уровне.