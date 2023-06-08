МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в целом стабильна в четверг на фоне противоречивых факторов, свидетельствуют данные торгов. Сдерживает котировки уход трейдеров от риска, а поддерживает — ослабление доллара. Золото торгуется в узком диапазоне в ожидани новостей от ФРС

По состоянию на 8.39 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,01%, до 3,756 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), минутами ранее показатель снижался.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,55% — до 8 293,5 доллара, алюминия — выросла на 0,41%, до 2 219 долларов, цинка — поднялась на 3,43%, до 2 398,5 доллара.

Фондовые биржи в ходе азиатских торгов показывают в основном снижение, что негативно для сырьевых товаров, в том числе меди, поскольку одним из крупнейших потребителей этого промышленного металла является Китай.

В то же время удешевление доллара поддерживает цену на медь. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,15%, до 103,94 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для покупки в других валютах.