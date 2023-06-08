Золото немного дорожает в ожидании решения ФРС по учетной ставке на торгах четверга
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет в четверг утром, пока рынки пребывают в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно учетной ставки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.58 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 2,2 доллара, или на 0,11%, до 1960,6 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,62% — до 23,675 доллара за унцию.
Рынки ожидают заседания Федрезерва по вопросу учетной ставки, которое пройдет уже на следующей неделе, 13-14 июня. Согласно CME Group, 66,7% аналитиков прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 5-5,25%, в соответствии с майским заявлением главы ФРС Джерома Пауэлла, предупредившего о возможной паузе в повышении ставок. Остальная часть аналитиков ожидает, что Федрезерв все же поднимет ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.
"Очевидно, что мы не приблизились к конечной ставке, если говорить о западном мире", — приводит агентство Блумберг слова ведущего экономиста Emkay Global Financial Services Ltd. Мадхави Арора (Madhavi Arora). "Существует риск того, что вы можете увидеть дальнейшее повышение ставок ФРС США", — добавил эксперт.
https://1prime.ru/commodities/20230608/840780025.html