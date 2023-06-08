МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет в четверг утром, пока рынки пребывают в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно учетной ставки, свидетельствуют данные торгов. Sokolov предрек рост российского ювелирного рынка до "максимума"

По состоянию на 8.58 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 2,2 доллара, или на 0,11%, до 1960,6 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,62% — до 23,675 доллара за унцию.

Рынки ожидают заседания Федрезерва по вопросу учетной ставки, которое пройдет уже на следующей неделе, 13-14 июня. Согласно CME Group, 66,7% аналитиков прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 5-5,25%, в соответствии с майским заявлением главы ФРС Джерома Пауэлла, предупредившего о возможной паузе в повышении ставок. Остальная часть аналитиков ожидает, что Федрезерв все же поднимет ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.

"Очевидно, что мы не приблизились к конечной ставке, если говорить о западном мире", — приводит агентство Блумберг слова ведущего экономиста Emkay Global Financial Services Ltd. Мадхави Арора (Madhavi Arora). "Существует риск того, что вы можете увидеть дальнейшее повышение ставок ФРС США", — добавил эксперт.