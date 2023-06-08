МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% после выхода макроэкономических статданных по США, свидетельствуют данные торгов.

Нефтяные насосы

Цены на нефть снижаются на смешанных настроениях инвесторов

По состоянию на 19.09 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 23,25 доллара, или на 1,19%, до 1981,7 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 3,31% — до 24,308 доллара за унцию.

Золото ускорило рост на фоне публикации в 15.30 мск министерством труда США данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране. За неделю, завершившуюся 3 июня, их количество увеличилось на 28 тысяч, до 261 тысячи, достигнув максимума с октября 2021 года.

Замедление рынка труда снижает вероятность того, что ФРС поднимет учетную ставку на ближайшем заседании 13-14 июня. Согласно CME Group, 71,4% аналитиков прогнозируют, что по итогам заседания ставка останется на текущем уровне в 5-5,25%. Остальные ждут повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Как правило, данные решения ФРС влияют на стоимость национальной валюты, с которой у золота разнонаправленная динамика.