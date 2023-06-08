МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% после выхода макроэкономических статданных по США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть снижаются на смешанных настроениях инвесторов

По состоянию на 19.09 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 23,25 доллара, или на 1,19%, до 1981,7 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 3,31% — до 24,308 доллара за унцию.

Золото ускорило рост на фоне публикации в 15.30 мск министерством труда США данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране. За неделю, завершившуюся 3 июня, их количество увеличилось на 28 тысяч, до 261 тысячи, достигнув максимума с октября 2021 года.

Замедление рынка труда снижает вероятность того, что ФРС поднимет учетную ставку на ближайшем заседании 13-14 июня. Согласно CME Group, 71,4% аналитиков прогнозируют, что по итогам заседания ставка останется на текущем уровне в 5-5,25%. Остальные ждут повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Как правило, данные решения ФРС влияют на стоимость национальной валюты, с которой у золота разнонаправленная динамика.