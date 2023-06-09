МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота не демонстрирует ярко выраженной динамики в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе закрыли торги около 300 долларов за тысячу кубов

По состоянию на 8.37 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически растет на 0,35 доллара, или на 0,01%, до 1979 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,21% — до 24,398 доллара за унцию.

В пятницу утром стоимость золота в целом стабильна, рынки продолжают пребывать в ожидании следующих действий от Федеральной резервной системы США. Согласно CME Group, 71,4% аналитиков прогнозируют, что по итогам заседания ставка останется на текущем уровне в 5-5,25%.

При этом в ожидании действий от Федрезерва также стабилен и индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США), влияющий на стоимость золота. Так, индекс символически растет на 0,06%, до 103,41 пункта.