МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером опускается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают публикацию в среду решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.

Нефтяные насосы

Нефть дорожает на 3,5 процента на ряде факторов

По состоянию на 18.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 12,65 доллара, или на 0,64%, до 1 957,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,97% — до 23,825 доллара за унцию.

Цена на золото перешла к снижению после роста, последовавшего за публикацией статистики по инфляции в США. Годовая инфляция в стране по итогам мая замедлилась до 4% с 4,9% месяцем ранее, прогноз составлял 4,1%. После выхода статистики золото торговалось в "зеленой зоне".

Как отмечает редактор Gold Newsletter Бриэн Люндин (Brien Lundin), чье мнение приводит MarketWatch, данные о замедлении инфляции были в целом ожидаемы и поддержали уверенность рынков в том, что ФРС сделает паузу в повышениях. "Но поскольку эта пауза уже учтена в ценах, золото вскоре растеряло весь свой рост и начало торговаться немного ниже", — комментирует аналитик.

Золото чувствительно к ожиданиям по монетарной политике американского центробанка. Она отражается на курсе доллара, который, в свою очередь, влияет на котировки драгоценного металла. Федрезерв объявит итоги заседания и свое решение по ставке 14 июня, в среду, также обновив макроэкономические прогнозы.