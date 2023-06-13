МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером опускается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают публикацию в среду решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Нефть дорожает на 3,5 процента на ряде факторов

По состоянию на 18.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 12,65 доллара, или на 0,64%, до 1 957,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,97% — до 23,825 доллара за унцию.

Цена на золото перешла к снижению после роста, последовавшего за публикацией статистики по инфляции в США. Годовая инфляция в стране по итогам мая замедлилась до 4% с 4,9% месяцем ранее, прогноз составлял 4,1%. После выхода статистики золото торговалось в "зеленой зоне".

Как отмечает редактор Gold Newsletter Бриэн Люндин (Brien Lundin), чье мнение приводит MarketWatch, данные о замедлении инфляции были в целом ожидаемы и поддержали уверенность рынков в том, что ФРС сделает паузу в повышениях. "Но поскольку эта пауза уже учтена в ценах, золото вскоре растеряло весь свой рост и начало торговаться немного ниже", — комментирует аналитик.

Золото чувствительно к ожиданиям по монетарной политике американского центробанка. Она отражается на курсе доллара, который, в свою очередь, влияет на котировки драгоценного металла. Федрезерв объявит итоги заседания и свое решение по ставке 14 июня, в среду, также обновив макроэкономические прогнозы.